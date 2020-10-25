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أخبار المناطق > بالفيديو.. حريق يلتهم محتويات منزل بمكة باستثناء نسخة من المصحف الشريف
25/10/2020   8:19 ص

بالفيديو.. حريق يلتهم محتويات منزل بمكة باستثناء نسخة من المصحف الشريف

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عثر مواطن بمكة المكرمة على نسخة من القرآن الكريم سليمة، وسط ركام محتويات منزله التي التهمها حريق هائل اشتعل في أرجاء المنزل قبل أيام.  

ووثق المواطن عباس سندي من خلال مقطع فيديو، لحظة العثور على المصحف الشريف الذي لم تمس النار أوراقه من الداخل، وذلك خلال رفعه ركام منزله بحي الشرائع.  

وأوضح سندي وفقاً لـ”سبق”، أنه عثر على المصحف بين الركام دون أن تمسه النار، مشيراً إلى أن أسرته فوجئت باشتعال حريق هائل جراء تماس كهربائي في المنزل.  

ونوه إلى أن الحريق التهم كل المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال والكمبيوتر داخل المنزل. 


بالفيديو.. حريق يلتهم محتويات منزل بمكة باستثناء نسخة من المصحف الشريف

أخبار المناطق
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