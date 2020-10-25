نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شيخ الأزهر يُعلق على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ
25/10/2020   8:20 ص

شيخ الأزهر يُعلق على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ

+ = -
807

أصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس (السبت)، بياناً بشأن الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية، قال فيه إن هناك حملة ممنهجة للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعة الفوضى بعد الهجوم المغرض على النبي محمد .  

وأوضح أن الدول الإسلامية لا تقبل أن تكون رموزها ومقدساتها ضحية مضاربة رخيصة في سوق السياسات والصراعات الانتخابية، مبيناً أن الازدواجية الفكرية والأجندات الضيقة هي الأزمة الحقيقية لمن يبررون الإساءة لنبي الإسلام.  

وأضاف أن المسؤولية الأهم للقادة هي صون السلم، وحفظ الأمن المجتمعي، واحترام الدين، وحماية الشعوب من الوقوع في الفتنة، مشدداً على عدم تأجيج الصراع باسم حرية التعبير.  

يُشار إلى أن فرنسا تعرّضت لانتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للإسلام من قبل مسؤولين فرنسيين. 

شيخ الأزهر يُعلق على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118349.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.