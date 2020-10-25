روى شاب سعودي يُدعى وحيد كتبي قصة احترافه في تصميم وتنفيذ مجسمات تراثية للتعريف بالموروث السعودي والأماكن التاريخية لأكثر من 30 عاماً، مبيناً أن كل مجسم هندسي يُنفذ بطريقة مختلفة.
وقال كتبي خريج قسم الإعلام والاتصال وفقاً لـ”العربية”، إنه مارس جميع الأعمال الفنية تقريباً منذ صغره وأتقن الأعمال اليدوية والحرفية والمهنية، مشيراً إلى أنه يُجيد التعامل مع أغلب المواد الطبيعية كالمعادن والفلين والأخشاب والمواد الصناعية كالبلاستك.
وأوضح الشاب الذي يعمل حارس أمن بأحد فنادق مكة المكرمة، أنه يقوم بعمل مجسمات لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات ومجسمات للشرح والتوضيح وللمعارض وأخرى للهدايا والاقتناء، مشيراً إلى أن أول مجسم قام بتنفيذه كان لبوابة مكة المكرمة.