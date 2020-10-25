بـ3 آلاف عامل و2.7 ألف معدة وآلية.. “أمانة جدة” تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

أعلنت أمانة محافظة جدة، اكتمال استعداداتها لموسم الأمطار باستنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.
وأوضحت الأمانة أنه تم تخصيص نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2.7 ألف معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق، لا سيما المواقع الحرجة منها التي ما زالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية.
وأبانت أنها رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشرافها، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء، للحضور مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه.