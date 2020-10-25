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أخبار المناطق > “النقل”: فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع
25/10/2020   1:32 م

“النقل”: فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع

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أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام الرياض السريع.

وأشار إلى أن التقاطع عبارة عن تقاطع ماسي مزود بجسور التفاف مع طرق بطول 3 كم.

ويسهم تنفيذ المشروع في رفع مستوى السلامة، وانسيابية حركة المرور على طريق الرياض- الدمام السريع، وخدمة الحركة المرورية دخولًا وخروجًا إلى إصلاحية الدمام.

وفق “أخبار 24”.

“النقل”: فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع

أخبار المناطق
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