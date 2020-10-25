“النقل”: فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام الرياض السريع.
وأشار إلى أن التقاطع عبارة عن تقاطع ماسي مزود بجسور التفاف مع طرق بطول 3 كم.
ويسهم تنفيذ المشروع في رفع مستوى السلامة، وانسيابية حركة المرور على طريق الرياض- الدمام السريع، وخدمة الحركة المرورية دخولًا وخروجًا إلى إصلاحية الدمام.
فتح تقاطع اصلاحية الدمام على طريق الدمام الرياض السريع، التقاطع عبارة عن تقاطع ماسي مزود بجسور التفاف مع طرق بطول ٣ كم pic.twitter.com/iPpEHtB1oD
— فرع وزارة الـ نـ قـ ل بالمنطقة الشرقية (@mot_eprd) October 25, 2020
وفق “أخبار 24”.