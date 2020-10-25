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اخبار رياضية > بالفيديو.. أول رسالة من “لوسيانو فييتو” للجماهير بعد انضمامه إلى الهلال
25/10/2020   1:37 م

بالفيديو.. أول رسالة من “لوسيانو فييتو” للجماهير بعد انضمامه إلى الهلال

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وجه الأرجنتيني لوسيانو فييتو، رسالة إلى جماهير نادي الهلال، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي سبورتينغ لشبونه البرتغالي.

وقال “فييتو”، خلال مقطع فيديو نشره حساب الهلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وصلت إلى لشبونة وأحمل معي ذكريات يستحيل أن أنساها.. وخضت تجربة في بلادي مع راسينغ، وبعدها انتقلت إلى القارة العجوز أوروبا”.

وتابع: “لعبت في إسبانيا وإنجلترا، قبل أن انتقل إلى البرتغال، وارتدي شعار سبورتينغ، ومثلت منتخب بلادي تحت 20 عامًا.. وشاركت في جميع البطولات الأوروبية مع الأندية”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح: “أنا الآن مستعد لخوض تحدٍ آخر، في أكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأسعد أن أمثل بطلها الهلال.. هذا أنا لوسيانو فييتو، وها أنا أستعد للقدوم إليكم.. من لشبونة إلى الرياض”.

بالفيديو.. أول رسالة من “لوسيانو فييتو” للجماهير بعد انضمامه إلى الهلال

اخبار رياضية
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