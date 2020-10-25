النصر دون نقاط.. جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الثانية

انتهت مساء السبت، مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي اختتمت منافساتها بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وصعد نادي الاتفاق لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي العين بهدفين لهدف، ويُشاركه في المركز الأول فريق الأهلي الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط.
ويمتلك الهلال 4 نقاط جعلته في المركز السابع، أما الاتحاد فحصد نقطة واحدة بالتعادل أمام الفتح، بينما النصر جاء في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري حيث لم يحصد أي نقاط. وفق “أخبار 24”.
وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الاتفاق: 6 نقاط
2- الأهلي : 6 نقاط
3- الرائد: 4 نقاط
4- الفتح : 4 نقاط
5- الفيصلي: 4 نقاط
6- الشباب: 4 نقاط
7- الهلال: 4 نقاط
8- التعاون: 4 نقاط
9- القادسية: 3 نقاط
10- الوحدة: 3 نقاط
11- الاتحاد : نقطة
12 – أبها: نقطة
13- ضمك : 0 نقاط
14- النصر: 0 نقاط
15 – الباطن: 0 نقاط
16 – العين: 0 نقاط