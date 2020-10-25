واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، السبت، تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.
واستعان مدرب الفريق، روي فيتوريا، بـ7 لاعبين من الشباب، في تدريبات الفريق، لسد النقص العددي الذي يعاني منه فريقه بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين خلال الأيام الماضية.
وأجرى الفريق مرانه تحت إشراف فيتوريا الذي ركز على العديد من الجوانب التكتيكية المتنوعة واتبعها بتدريبات لياقية، قبل أن يختتم التدريبات بإجراء مناورة على منتصف الملعب.
وخسر النصر مباراتين على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الفتح في الجولة الأولى، والتعاون في الجولة الثانية، وتنتظره مواجهة حاسمة أمام الأهلي الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.
وفق “أخبار 24”.