بالفيديو.. “كاريلي” يتحدث عن مشاكل الاتحاد.. ويؤكد: الصفقات الجديدة ستغير الفريق

اعترف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب اتحاد جدة، اليوم السبت، بوجود بعض المشاكل داخل فريقه، والتي سيسعى لحلها في المباريات المقبلة، وذلك عقب التعادل مع الفتح “2-2″، في الدوري السعودي للمحترفين.
وقال “كاريلي”، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “المباراة شهدت الكثير من التضحية والأداء والجهد، من قبل لاعبي فريقي، لكن ما زال لدينا بعض المشاكل، التي سنحاول حلها في المباريات المقبلة”.
وتابع: “هناك تفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني، بشأن الكثير من الأمور التي يجب تصحيحها.. حمدان الشمراني تراجع مستواه، بسبب إجراء عملية جراحية في الأنف، ولم يتدرب سوى قليلا مع الفريق، ما انعكس عليه سلبيا داخل الملعب، وفضلت استبداله في مباراة اليوم”. وفق “أخبار 24”.
وعن خروج برونو أوفيني من قائمته أمام الفتح، ومصيره مع الفريق، قال: “لا أستطيع الحديث عن أوفيني، ويجب الانتظار لمعرفة ما سيحدث”.
وأتم: “الفريق سيتغير ويتحسن مع مشاركة الثلاثي القادم من النصر، عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد آل منصور، بالإضافة إلى جاري رودريجيز، فهو لاعب كبير وسيشكل إضافة”.
فابيو كاريلي – مدرب #الاتحاد :
لا أريد التحدث عن برونو الآن أفضل الانتظار، والفريق تحسن و تغير مع وصول ثلاثي #النصر.#الفتح_الاتحاد pic.twitter.com/ZBWRPpCL6W
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 24, 2020