نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. رسميًا.. نجم الهلال والنصر السابق ينتقل إلى القادسية
25/10/2020   1:40 م

بالفيديو.. رسميًا.. نجم الهلال والنصر السابق ينتقل إلى القادسية

+ = -
1275

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية عن تعاقده مع أحد نجوم أندية الهلال والنصر والاتحاد السابق، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للفريدي، وعلق عليها: “أتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسم واحد”.

من جانبه، علق الفريدي، عبر حسابه أيضًا على “تويتر” على خبر انتقاله للقادسية، حيث كتب: “اسأل الله التوفيق”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفريدي قد لعب لأندية الهلال، والاتحاد، والنصر في مواسم سابقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب حتى الآن أكثر من 120 مباراة في الدوريK ساهم خلالها بتسجيل 14 هدفًا، وصناعة 19 تمريرة حاسمة.

بالفيديو.. رسميًا.. نجم الهلال والنصر السابق ينتقل إلى القادسية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118413.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.