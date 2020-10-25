بالفيديو.. رسميًا.. نجم الهلال والنصر السابق ينتقل إلى القادسية

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية عن تعاقده مع أحد نجوم أندية الهلال والنصر والاتحاد السابق، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للفريدي، وعلق عليها: “أتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسم واحد”.
من جانبه، علق الفريدي، عبر حسابه أيضًا على “تويتر” على خبر انتقاله للقادسية، حيث كتب: “اسأل الله التوفيق”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفريدي قد لعب لأندية الهلال، والاتحاد، والنصر في مواسم سابقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب حتى الآن أكثر من 120 مباراة في الدوريK ساهم خلالها بتسجيل 14 هدفًا، وصناعة 19 تمريرة حاسمة.
Welcome to Qadisiyah
❤💛 pic.twitter.com/XruFWHOQxJ
— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) October 24, 2020