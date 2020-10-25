"التعليم" تطلق "مسار التميز للابتعاث" لتمكين أبناء المملكة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأحد)، إطلاق الوزارة “مسار التميز للابتعاث”، بالشراكة مع عدة جهات حكومية، وذلك بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأوضح آل الشيخ أن إطلاق المسار يهدف لتمكين أبناء وبنات المملكة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.
وأضاف أن مسار التميّز للابتعاث -أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي- يشتمل على 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم.
وأكد على أن هذا المسار سيكون إضافة في نوعية تخصصاته، بما يلبي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية، ويعكس دور الوزارة في المشاركة والتكامل مع تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.
وأشار إلى أن المسار يقدم تخصصات جديدة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع لدعم قطاعات المملكة الواعدة، وبناء مجتمع حيوي يرفع من مستوى جودة الحياة، ويعطي فرصة لربط تلك التخصصات بالتوجهات القادمة ضمن الرؤية الطموحة في إعداد كوادر بشرية سعودية قادرة على المساهمة الفعلية في سوق العمل، وتلبية احتياجات كافة القطاعات المختلفة بشكل متميز ونوعي.
وفق “أخبار 24”.