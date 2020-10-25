“الصحة”: لم نرفع طلباً لمنع التجول.. والمستويات الحالية لا تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما أشيع عن أن الوزارة رفعت طلباً لفرض منع التجول مؤخراً أو حالياً، مؤكداً أن المستويات الحالية المرصودة للإصابات ومستويات الفيروس في المملكة، لا تتطلب ذلك.
وأضاف أن الوزارة والجهات المعنية تتابع وتراقب، وأن الإجراءات الاحترازية يمكن أن تستخدم إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع الحاجة لذلك.
#الصحة: لا صحة لطلب الوزارة فرض #منع_التجول #الإخبارية pic.twitter.com/tHxSNoBuzA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2020
وفق “أخبار 24”.