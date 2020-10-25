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أخبار محلية > “الصحة”: لم نرفع طلباً لمنع التجول.. والمستويات الحالية لا تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة
25/10/2020   8:10 م

“الصحة”: لم نرفع طلباً لمنع التجول.. والمستويات الحالية لا تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما أشيع عن أن الوزارة رفعت طلباً لفرض منع التجول مؤخراً أو حالياً، مؤكداً أن المستويات الحالية المرصودة للإصابات ومستويات الفيروس في المملكة، لا تتطلب ذلك.

وأضاف أن الوزارة والجهات المعنية تتابع وتراقب، وأن الإجراءات الاحترازية يمكن أن تستخدم إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع الحاجة لذلك.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: لم نرفع طلباً لمنع التجول.. والمستويات الحالية لا تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة

أخبار محلية
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