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أخبار محلية > “الصحة”: هذه أوجه التشابه والاختلاف بين كورونا والإنفلونزا الموسمية
25/10/2020   8:10 م

“الصحة”: هذه أوجه التشابه والاختلاف بين كورونا والإنفلونزا الموسمية

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن هناك عدة تشابهات واختلافات بين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والإنفلونزا الموسمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية مشابهة، لأعراض كورونا المستجد في الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وضيق التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة والسعال.

وتابع العبد العالي، أنه من الأفضل بدء العزل وعدم مخالطة الآخرين عند الإصابة بأي من هذه الأعراض، حرصًا على سلامتهم، والحصول على الاستشارة الطبية بأسرع وقت ممكن. وفق “أخبار 24”.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن هناك فارقًا بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد، وهو توافر اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية.

ونصح الفئات المصنفة بالفئات الخطرة وجميع أفراد المجتمع، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد بأخذ لقاح الإنفلونزا.

“الصحة”: هذه أوجه التشابه والاختلاف بين كورونا والإنفلونزا الموسمية

أخبار محلية
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