لا شروط للسن أو التخصص ومتاح للموظفين.. متحدث التعليم الجامعي يكشف آلية القبول في “مسار التميز للابتعاث”

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، آلية قبول الطلاب في “مسار التميز للابتعاث”، والذي أعلن عنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في وقت سابق من اليوم الأحد.
وأضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المسار يتضمن 30 تخصصًا للابتعاث في أكثر من 70 جامعة متميزة حول العالم، مشيرًا إلى أن تلك التخصصات تشمل العلاقات الدولية والاقتصاد والإدارة الرياضية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى الأمن الوطني وعلوم البحار والإعلام.
وأبان أن شروط القبول هي حصول المتقدم على قبول غير مشروط، سواء بدرجة معينة أو بمرحلة اللغة الإنجليزية، حيث يذهب الطالب إلى الجامعة مباشرة ويبدأ في دراسة البرنامج الخاص، سواء في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية الالتزام بالتخصصات الموجودة على موقع “سفير”، ومطالعة جميع الشروط والتخصصات للتقديم، كما أكد أنه لا يشترط السن أو امتداد التخصص، وأنه يحق لموظفي القطاعين العام والخاص التقدم.
فيديو | المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي يوضح لـ #نشرة_النهار آلية قبول الطلاب في “مسار التميز للابتعاث”#الإخبارية pic.twitter.com/wC5L5lHSuu
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 25, 2020