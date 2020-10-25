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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرّف على طريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث”
25/10/2020   8:13 م

بالفيديو.. تعرّف على طريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث”

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نشرت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو توضيحياً لطريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث” للطلاب، وذلك عبر موقع “سفير التعليم” الذي يمكّن الراغبين من الاطلاع على التخصصات المتاحة.

ويتضمّن المسار 30 تخصصًا للابتعاث في أكثر من 70 جامعة متميزة حول العالم، وتشمل التخصصات العلاقات الدولية والاقتصاد والإدارة الرياضية والعدالة الجنائية والأمن الوطني وعلوم البحار والإعلام.

وتشمل خطوات تقديم الطلب: “اختيار أيقونة مسار التميز للابتعاث، وتحديد البرنامج التعليمي، اختيار كلمة موافق على صفحة التنبيهات والتعليمات وصفحة الشروط العامة للابتعاث. وفق “أخبار 24”.

إلى جانب إدخال البيانات والضغط على أيقونة “أرسل رمز التفعيل للجوال”، ثم متابعة التسجيل بدقة في صفحة البيانات الشخصية وصفحة بيانات المرافقين وملء نموذج بينات البعثة ثم بيانات الاتصال ورفع الملفات المطلوبة”.

بالفيديو.. تعرّف على طريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث”

أخبار محلية
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