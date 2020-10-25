بالفيديو.. تعرّف على طريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث”

نشرت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو توضيحياً لطريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث” للطلاب، وذلك عبر موقع “سفير التعليم” الذي يمكّن الراغبين من الاطلاع على التخصصات المتاحة.
ويتضمّن المسار 30 تخصصًا للابتعاث في أكثر من 70 جامعة متميزة حول العالم، وتشمل التخصصات العلاقات الدولية والاقتصاد والإدارة الرياضية والعدالة الجنائية والأمن الوطني وعلوم البحار والإعلام.
وتشمل خطوات تقديم الطلب: “اختيار أيقونة مسار التميز للابتعاث، وتحديد البرنامج التعليمي، اختيار كلمة موافق على صفحة التنبيهات والتعليمات وصفحة الشروط العامة للابتعاث. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب إدخال البيانات والضغط على أيقونة “أرسل رمز التفعيل للجوال”، ثم متابعة التسجيل بدقة في صفحة البيانات الشخصية وصفحة بيانات المرافقين وملء نموذج بينات البعثة ثم بيانات الاتصال ورفع الملفات المطلوبة”.
#فيديو |
شرح طريقة التسجيل في #مسار_التميز_للابتعاث عبر موقع “سفير التقديم”، والاطلاع على التخصصات المتاحة.
رابط التقديم:https://t.co/6tH2wfFXNa pic.twitter.com/QE7o1dAuwW
— وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) October 25, 2020