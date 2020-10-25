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أخبار المناطق > بعد ردود الأفعال على حديثه.. الرئيس الفرنسي يغرد باللغة العربية.. فماذا قال؟
25/10/2020   9:53 م

بعد ردود الأفعال على حديثه.. الرئيس الفرنسي يغرد باللغة العربية.. فماذا قال؟

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غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا المساء على خلفية ردود الأفعال على حديثه عن حرية التعبير في بلاده بعد مقـتل معلم فرنسي على يد مسلم عقب استخدام المعلم للرسوم المسيئة للرسول الكريم في أحد الدروس.

وغرد ماكرون باللغة العربية عبر حسابه في تويتر بقوله “لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية”.

يُذكر أن دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية انتشرت في أكثر من دولة، ردا على الموقف الفرنسي الرسمي، وحديث الرئيس ماكرون أثناء تأبين المعلم الراحل، الذي أغضب مسلمي العالم.

وفق “أخبار 24”.

بعد ردود الأفعال على حديثه.. الرئيس الفرنسي يغرد باللغة العربية.. فماذا قال؟

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