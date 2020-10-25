صدور الموافقة لإنشاء جمعية ديم للتنمية الأسرية في محافظة #الدلم

صدرت اليوم موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إنشاء جمعية ديم للتنمية الأسرية في محافظة الدلم .
وقد صرح رئيس المجلس التأسيسي للجمعية د.خالد بن محمد النقيه مبتدئا بحمد الله شاكراً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم لبرامج الأسرة ولمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صدور الموافقه.
وأفاد الدكتور خالد بأن هذه الجمعية تعتبر أول جمعية رسمية تعنى بتنمية الأسرة بالدلم ومراكزها في محافظة يبلغ سكانها قريباً من 80 ألف نسمة حيث ستقوم الجمعية بتتفيذ برامج متنوعة تعنى بالتماسك الأسري وحل المشكلات التي تتسبب في التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق.
كما تعنى الجمعية بتنفيذ برامج توعية وتثقيف وتأهيل المقبلين على الزواج بالإضافة إلى الاستشارات والإصلاح الأسري. وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة مشاريع التنمية الأسرية في المحافظة.
مبينا أنه خلال الأيام القادمة سيتم عقد الجمعية العمومية والتأسيسية لاختيار وترشيح رئيس ونائب لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي وبعض المهام الإدارية والتنظيمية.
مقدماً شكره ومقدراً لكل من ساهم في دعم الجمعية منذ أن بدأت كفكرة ثم في مراحل التأسيس إلى أن تكلل ذلك بصدور الموافقة رسمياً على إنشائها سائلاً الله التوفيق والعون والسداد.