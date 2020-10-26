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أخبار محلية > بكلمتي “طازج” و”طبيعي”.. مورد أغذية يكشف أساليب تلاعب الشركات في المنتجات
26/10/2020   6:56 ص

بكلمتي “طازج” و”طبيعي”.. مورد أغذية يكشف أساليب تلاعب الشركات في المنتجات

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كشف مورد الأغذية، عمر الدوسري، بعض أساليب تلاعب الشركات باستخدام مسميات ومكونات المواد الغذائية المصنعة، التي تباع في أسواق المملكة.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من المفترض أن تعكس المسميات حالة المنتج، مثل الإشارة إلى كلمة “طازج” أو “طبيعي”، مؤكدًا أن ذكر هاتين الكلمتين على المنتج يفترض أنه مصنع دون أي إضافات.

واستعرض الدوسري إحدى الحالات لمنتج قشدة يُكتب عليه كلمة “طازج”، ورغم ذلك يدخل في مكوناته وعملية تصنيعه مواد أخرى، وهو ما يعني أنه افتقد الخواص التي تعنيها كلمة “طازج”.

وفق “أخبار 24”.

بكلمتي “طازج” و”طبيعي”.. مورد أغذية يكشف أساليب تلاعب الشركات في المنتجات

أخبار محلية
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