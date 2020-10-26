كشفت وزارة الحج والعمرة آلية أداء العمرة بشكل آمن وضوابط تقديم شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين، وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراً من 1 نوفمبر.
وحددت بروتوكولات استحقاق العمرة، والتي تشمل أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 عامًا، وتقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة.
وتشمل أيضًا حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة، وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر، إضافة إلى الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفق الضوابط والطاقة الاستيعابية.
واستعرضت المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر، وتشمل خدمة السكن، و3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة، وخدمة النقل بين المنافذ، بالإضافة إلى خدمة التأمين الشامل وخدمات ميدانية كالتنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة.
وفق “أخبار 24”.