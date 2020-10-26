تعرّف على الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، عن بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ابتداءً من اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020م.
وأوضحت أن مكاتب وشركات الاستقدام ستكون مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات، اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة.
وتتضمّن الآلية: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة، بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب استقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.
يُذكر أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات سوف تُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسوف يُعلن عن تاريخ البدء في حينه.