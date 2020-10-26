عضو هيئة كبار العلماء يوضّح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة (مقطع صوتي)

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الأحد)، مقطعاً صوتياً لعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى صالح الفوزان، تحدث فيه عن المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة.
وأفاد الفوزان بأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست جديدة، فقد قيل عنه إنه ساحر وكذاب وكاهن وشاعر وما كان منه سوى الصبر والتجاهل والاحتساب، مؤكداً أنه كان ينهى أصحابه عن الرد أو الانتقام من المشركين.
وأشار إلى أن المظاهرات وأعمال العنف ضد من هم في ذمة المسلمين تعتبر خيانة لتعاليم الدين الحنيف، فلا يجوز الاعتداء وقتل الأبرياء أو إيذاؤهم حتى ولو كانوا مشركين، فالإسلام ليس دين غضب وانتقام.
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة ) pic.twitter.com/banjFpub5F
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 25, 2020
وفق “أخبار 24”.