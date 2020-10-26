نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عضو هيئة كبار العلماء يوضّح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة (مقطع صوتي)
26/10/2020   6:57 ص

عضو هيئة كبار العلماء يوضّح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة (مقطع صوتي)

+ = -
885

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الأحد)، مقطعاً صوتياً لعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى صالح الفوزان، تحدث فيه عن المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة.

وأفاد الفوزان بأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست جديدة، فقد قيل عنه إنه ساحر وكذاب وكاهن وشاعر وما كان منه سوى الصبر والتجاهل والاحتساب، مؤكداً أنه كان ينهى أصحابه عن الرد أو الانتقام من المشركين.

وأشار إلى أن المظاهرات وأعمال العنف ضد من هم في ذمة المسلمين تعتبر خيانة لتعاليم الدين الحنيف، فلا يجوز الاعتداء وقتل الأبرياء أو إيذاؤهم حتى ولو كانوا مشركين، فالإسلام ليس دين غضب وانتقام.

وفق “أخبار 24”.

عضو هيئة كبار العلماء يوضّح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة (مقطع صوتي)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118487.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.