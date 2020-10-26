نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مورد أغذية: لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق زيوت نباتية وجوامد حليب
26/10/2020   7:00 ص

مورد أغذية: لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق زيوت نباتية وجوامد حليب

+ = -
742

شدد مورد أغذية على أنه لا يوجد شيء اسمه جبن سائل، والموجود حالياً في الأسواق بهذا المسمى 80% منه زيوت نباتية والباقي جوامد حليب. 

وأوضح عمر المسعري في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أمس (الأحد) أن أنواع الجبن هي “صلب وغير صلب، طري، معتق وغير معتق، ملح”. 

وأضاف أن الجبن السائل عبارة عن حليب ومادة تسمى “منفحة طبيعية” وهي بكتيريا تستخرج من أمعاء الماشية، وأن الشركات تضيف الزيت لزيادة فترة الصلاحية لأن الجبن صلاحيته قصيرة جداً. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء يهمها فقط أن المكونات ليست ممنوعة أو تتضمن بكتيريا وفيروسات أثناء الفحص المخبري بعد وصولها للمملكة. 

 

مورد أغذية: لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق زيوت نباتية وجوامد حليب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118499.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.