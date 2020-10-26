مورد أغذية: لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق زيوت نباتية وجوامد حليب

شدد مورد أغذية على أنه لا يوجد شيء اسمه جبن سائل، والموجود حالياً في الأسواق بهذا المسمى 80% منه زيوت نباتية والباقي جوامد حليب.
وأوضح عمر المسعري في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أمس (الأحد) أن أنواع الجبن هي “صلب وغير صلب، طري، معتق وغير معتق، ملح”.
وأضاف أن الجبن السائل عبارة عن حليب ومادة تسمى “منفحة طبيعية” وهي بكتيريا تستخرج من أمعاء الماشية، وأن الشركات تضيف الزيت لزيادة فترة الصلاحية لأن الجبن صلاحيته قصيرة جداً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء يهمها فقط أن المكونات ليست ممنوعة أو تتضمن بكتيريا وفيروسات أثناء الفحص المخبري بعد وصولها للمملكة.
أ. عمر المسعري الدوسري – مورد أغذية
لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق هو عبارة عن 80% زيوت نباتية والباقي بعض جوامد حليب، وبعض الشركات تنزع الدهون الحيوانية من اللبن وتضع محله زيت نباتي لزيادة فترة صلاحية الجبن..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@umar_aldosary pic.twitter.com/fVNTIHgjb8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2020