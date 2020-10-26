توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءاً من الأحد القادم

توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة، مبيناً أن بدايتها الأحد القادم وتستمر لمنتصف الأسبوع.
وأوضح الجهني أن الحالة المطرية تعتبر أول حالة وسمية في هذا الموسم وستبدأ على شمال وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك والقريات والجوف وشمال المدينة المنورة.
وفي السياق نفسه، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يؤثر المنخفض الجوي على مصر في الساعات القادمة على أجزاء من منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن معظم مناطق المملكة ستشهد أجواءً تميل إلى الاعتدال في ساعات النهار وتميل إلى البرودة في ساعات متأخرة من الليل باستثناء منطقتي مكة والمدينة ستكونان حارة نهاراً.