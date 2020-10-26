نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءاً من الأحد القادم
26/10/2020   7:04 ص

توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءاً من الأحد القادم

+ = -
729

توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة، مبيناً أن بدايتها الأحد القادم وتستمر لمنتصف الأسبوع.  

وأوضح الجهني أن الحالة المطرية تعتبر أول حالة وسمية في هذا الموسم وستبدأ على شمال وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك والقريات والجوف وشمال المدينة المنورة.  

وفي السياق نفسه، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يؤثر المنخفض الجوي على مصر في الساعات القادمة على أجزاء من منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف.  وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن معظم مناطق المملكة ستشهد أجواءً تميل إلى الاعتدال في ساعات النهار وتميل إلى البرودة في ساعات متأخرة من الليل باستثناء منطقتي مكة والمدينة ستكونان حارة نهاراً.  

توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءاً من الأحد القادم

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118508.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.