“خارجية فرنسا” تعلق على دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية في البلدان الإسلامية

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، البلدان الإسلامية إلى عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، في إشارة إلى الحملات التي أطلقت مؤخراً في هذا الشأن.
وقالت الوزارة، إن الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية وخاصة المنتجات الغذائية تطورت في العديد من دول الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب دعوات أخرى للتظاهر ضد فرنسا بعبارات كراهية في بعض الأحيان.
ولفتت في بيان لها أمس (الأحد)، إلى أن دعوات المقاطعة لا طائل من ورائها ويجب أن تتوقف على الفور، وكذلك كل الهجمات الموجهة ضد فرنسا والتي تستغلها أقلية متطرفة.
ونوهت إلى أنها تبذل مجهوداً لشرح مواقف فرنسا للشركاء خاصةً فيما يتعلق بالحريات الأساسية ورفض الكراهية، وكذلك دعوة سلطات الدول المعنية إلى التنصل من أي دعوة إلى المقاطعة أو أي هجوم ضد باريس. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن مسلمي فرنسا جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي، والتاريخ الفرنسي والجمهورية.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علق مغرداً باللغة العربية على ردود الأفعال على حديثه بشأن حرية التعبير عقب مقتـل معلم فرنسي إثر نشره رسوماً مسيئة للرسول الكريم، بأنه لا شيء سيجعلهم يتراجعون.