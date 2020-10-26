مكيف أكبر مسجد في جدة معطل منذ أكثر من شهر.. وإدارة شؤون المساجد تعلق

شهد جامع الملك فهد أكبر جوامع جدة عدة أعطال في الكهرباء والمكيف المركزي قبل أكثر من شهر، إضافة إلى سوء نظافة دورات المياه وعدم صيانتها بشكل دوري.
وشكا المصلون في الجامع وفقاً لـ “الوطن”، من الحرارة وطالبوا بتركيب مكيفات جديدة والتعاقد مع شركة نظافة من أجل الاهتمام بنظافة المسجد.
وقال مؤذن المسجد أحمد السيد، إن عقد الشركة مع وزارة الأوقاف انتهي بنهاية الشهر الماضي، ومكيف المسجد عمره 20 عاماً، مشيراً إلى أن المصلين يؤدون الصلاة تحت المراوح التي تبرع بها أهل الخير.
من جهتها، قالت إدارة شؤون المساجد إنها رفعت مشاكل الصيانة ومطالب المسجد إلى الوزارة، من أجل حلها والتوجيه بما تراه مناسباً.