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أخبار محلية > رفضته الجامعة بسبب إعاقته.. شاب سعودي كفيف يروي كيف حقق حلمه وأصبح مبرمج حاسب آلي
26/10/2020   7:09 ص

رفضته الجامعة بسبب إعاقته.. شاب سعودي كفيف يروي كيف حقق حلمه وأصبح مبرمج حاسب آلي

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وجه شاب سعودي كفيف يُدعى عبدالعزيز الشماسي رسالة إلى المجتمع رفض من خلالها نظرات التعاطف معه، مشيراً إلى أن التعاطف الزائد يسبب تحسس عند ذوي الإعاقة.  

وأوضح الشماسي خلال حديثه مع قناة “العربية”، أن الجامعة رفضت قبوله في تخصص “آي تي” بسبب إعاقته، إلا أنه أصر على تحقيق حلمه وتعلم بشكل ذاتي.

وأضاف أنه أكمل دراسته مع أكاديمية مسك في قسم “آي تي” وحصل على 3 دورات وتخرج منها، وحالياً يعتزم الدخول على الذكاء الاصطناعي، طالباً من المجتمع معرفة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وليس رفع معنوياتهم.  

 

وفق “أخبار 24”.

رفضته الجامعة بسبب إعاقته.. شاب سعودي كفيف يروي كيف حقق حلمه وأصبح مبرمج حاسب آلي

أخبار محلية
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