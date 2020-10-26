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أخبار محلية > الحصيني: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق ‏المملكة
26/10/2020   1:42 م

الحصيني: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق ‏المملكة

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توقع الباحث في الطقس المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏أجواء المملكة اليوم (الإثنين) وليلة (الثلاثاء) أمطارًا متفاوتة من ‏خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك ‏خاصة أقصى شمال تلك المناطق.‏

وأوضح أن الأمطار قد تشمل أيضَا أجزاء من مناطق مكة ‏والطائف وخاصة جنوبه وغربه، وعسير خاصة السفوح الغربية، ‏وجازان، وجنوب الباحة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية تسبقها رياح ‏مثيرة للأتربة.

وأشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى تكون الضباب خلال ‏ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما ‏تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال ‏وجنوب غرب المملكة. ‎وفق “أخبار 24” .‎

الحصيني: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق ‏المملكة

أخبار محلية
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