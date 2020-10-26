الحصيني: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق ‏المملكة

توقع الباحث في الطقس المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة اليوم (الإثنين) وليلة (الثلاثاء) أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق.
وأوضح أن الأمطار قد تشمل أيضَا أجزاء من مناطق مكة والطائف وخاصة جنوبه وغربه، وعسير خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية تسبقها رياح مثيرة للأتربة.
وأشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة. وفق “أخبار 24” .