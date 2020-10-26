يبلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المتفاعلين في المملكة حوالي 25 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل إلى 72%، طبقًا لإحصاء أجراه موقع “هوت سوت”، وقد ارتفع عددهم بنسبة 8.7% في الفترة ما بين أبريل 2019 ويناير 2020.
حيث يستخدم 94% من الشريحة العمرية 16- 64 عامًا مواقع التواصل الاجتماعي، و75% يستخدمون تطبيقات الترفيه والفيديو، 55% يستخدمون تطبيقات التسوق، و54% يستخدمون تطبيقات الألعاب.
في يناير 2020، كانت منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 كالتالي:
1-يوتيوب: بلغت نسبة استخدامه 76% من هذه الشريحة العمرية.
2-واتساب: 71% من الشريحة العمرية بين 16 و64 عامًا يستخدمون واتساب، ليأتي في المرتبة الثانية للاستخدام.
3-إنستغرام: بلغت نسبة مستخدميه 65%.
4-فيسبوك: يلجأ المواطنون والمقيمون في المملكة إلى فيسبوك، بنسبة 62%.
5-تويتر: يستخدم موقع التدوينات الصغيرة نسبة أقل قليلًا من موقع فيسبوك، وتبلغ 58% من هذه الشريحة العمرية.
6-سناب شات: 45% من الشريحة العمرية، تستخدم تطبيق سناب شات.
7-ماسنجر: يستخدمه 41%.
8-تيك توك: يستخدمه31%.
وفق “أخبار 24”.