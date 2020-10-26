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أخبار محلية > وزير السياحة: أزمة كورونا خفضت أعداد السياح عالميا بنسبة 80% ‏وعرضت 100 مليون وظيفة للخطر
26/10/2020   5:38 م

وزير السياحة: أزمة كورونا خفضت أعداد السياح عالميا بنسبة 80% ‏وعرضت 100 مليون وظيفة للخطر

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قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، إن جائحة ‏كورونا خفضت عدد السياح على مستوى العالم بنسب تتراوح ما ‏بين 60% إلى 80%، فيما عرضت أكثر من 100 مليون ‏وظيفة في القطاع للخطر.‏

وأوضح خلال افتتاح مؤتمر “مستقبل الضيافة” الذي تنظمه ‏وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين، أن المملكة ‏بذلت جهودا كبرى بالتعاون مع مجموعة العشرين من أجل ‏تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السلس مع تطبيق ‏الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.‏

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة وجهات سياحية على مستوى ‏المملكة وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر ‏الأحمر وحققت نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة‎ وفق “أخبار 24”..‎

وزير السياحة: أزمة كورونا خفضت أعداد السياح عالميا بنسبة 80% ‏وعرضت 100 مليون وظيفة للخطر

أخبار محلية
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