وزير السياحة: أزمة كورونا خفضت أعداد السياح عالميا بنسبة 80% ‏وعرضت 100 مليون وظيفة للخطر

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، إن جائحة كورونا خفضت عدد السياح على مستوى العالم بنسب تتراوح ما بين 60% إلى 80%، فيما عرضت أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع للخطر.
وأوضح خلال افتتاح مؤتمر “مستقبل الضيافة” الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين، أن المملكة بذلت جهودا كبرى بالتعاون مع مجموعة العشرين من أجل تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السلس مع تطبيق الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة وجهات سياحية على مستوى المملكة وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر الأحمر وحققت نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة وفق “أخبار 24”..