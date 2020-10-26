“البيئة” تسمح بالصيد وفقًا لهذه الضوابط.. وتحدد الحيوانات والمناطق المحظورة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين)، السماح بممارسة هواية الصيد، اعتبارًا من تاريخ 1 /11 /2020م، حتى تاريخ 14 /1 /2021م.
ودعت الوزارة إلى مراعاة عدة اعتبارات للقيام بعملية الصيد منها حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل “النمر العربي، الوشق، الذئب، الضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة”، وأن يقتصر الصيد على الأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط والصيد بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب الصيد السلق.
ونوهت بأنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق رش كالشوزن، وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء، وغيرها.
وشددت على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات، والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقدية، وتطوير السودة، ومنطقة الهيئة الملكية للعلا، وعلى امتداد سواحل المملكة. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى حظر الصيد بمنطقة الربع الخالي، وكذلك عدم الصيد ليلا، أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية.
نوهت بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، مبينة أن وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية، تتولى ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.