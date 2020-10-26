بعضها يكلف صاحب المنزل 80 ألف ريال.. مهندس يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني

كشف المهندس تركي الحصيني أساليب غش المباني وتهاون بعض المقاولين في البناء، بما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الناس.
وأوضح، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن بعض المقاولين يلجأون للغش لتقليل التكلفة، بما يهدف لتعزيز فرصهم في المنافسة السوقية، مشيرًا إلى أن أساليب الغش تشمل العديد من الأشياء مثل الحديد والجبس والألومنيوم والدفان وغيرها من العمليات المشاركة في البناء.
وأشار إلى غياب الرقابة على بعض المصانع التي تدخل في عملية البناء مثل الخرسانة والبلوك وغيرهما، كما أكد أن بعض الشركات تمارس أساليب غش مختلفة تتنوع بين اختلاف المقاسات أو المواصفات، موضحًا أن بعض المشكلات التي تعاني منها المباني لا يمكن كشفها إلا بعد سنوات. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن أشهر معالم الغش تظهر في الأبواب والدهان، مؤكدًا أن أكثر العيوب المكلفة هو الهبوط الأرضي، خاصة أن ذلك قد يكلف صاحب المنزل مبالغ كبيرة تصل إلى 80 ألف ريال.
فيديو | “غش المباني” مشكلة تهدد حياة الناس بسبب تهاون بعض المقاولين.. ومهندس يكشف لـ #نشرة_النهار أساليب الغش وطرق الخداع#الإخبارية pic.twitter.com/I9INPg6TMs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 26, 2020