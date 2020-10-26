نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعضها يكلف صاحب المنزل 80 ألف ريال.. مهندس يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني
26/10/2020   9:28 م

بعضها يكلف صاحب المنزل 80 ألف ريال.. مهندس يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني

+ = -
1171

كشف المهندس تركي الحصيني أساليب غش المباني وتهاون بعض المقاولين في البناء، بما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الناس.

وأوضح، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن بعض المقاولين يلجأون للغش لتقليل التكلفة، بما يهدف لتعزيز فرصهم في المنافسة السوقية، مشيرًا إلى أن أساليب الغش تشمل العديد من الأشياء مثل الحديد والجبس والألومنيوم والدفان وغيرها من العمليات المشاركة في البناء.

وأشار إلى غياب الرقابة على بعض المصانع التي تدخل في عملية البناء مثل الخرسانة والبلوك وغيرهما، كما أكد أن بعض الشركات تمارس أساليب غش مختلفة تتنوع بين اختلاف المقاسات أو المواصفات، موضحًا أن بعض المشكلات التي تعاني منها المباني لا يمكن كشفها إلا بعد سنوات. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن أشهر معالم الغش تظهر في الأبواب والدهان، مؤكدًا أن أكثر العيوب المكلفة هو الهبوط الأرضي، خاصة أن ذلك قد يكلف صاحب المنزل مبالغ كبيرة تصل إلى 80 ألف ريال.

بعضها يكلف صاحب المنزل 80 ألف ريال.. مهندس يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118599.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.