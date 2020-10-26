كشفت مؤسسة النقد العربي “ساما” عن 7 علامات أمنية للتأكد من صحة العملة الورقية لفئة العشرين ريالا الجديدة، التي طُرحت يوم الأحد الماضي بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتضمنت العلامات، التي نشرتها المؤسسة اليوم (الإثنين)، علامة الطباعة البارزة التي تنتشر على وجهي الورقة النقدية، والعلامة المائية التي عند تسليط الضوء عليها من الخلف تظهر صورة لخادم الحرمين الشريفين.
وشملت علامة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، حيث يوجد طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعدهم في التعرف على قيمة الفئة النقدية عند لمسها، كما تظهر علامة خيط الأمان، وهو عبارة عن خيط معدني مقروء آليا يظهر على وجه الورقة بشكل متقطع يتضمن اسم المؤسسة.
وفق “أخبار 24”.