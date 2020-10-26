عبدالعزيز بن سلمان: المملكة والهند بلدان متكاملان في مجال الطاقة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية هي أكبر مصدِّر للبترول في العالم؛ وإن الهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموًّا في العالم. وبالتالي، فهما بلدان متكاملان فيما يتعلق بالطاقة.
وأضاف أن المملكة تدرك أهمية الاقتصاد الهندي للعالم، ونعلم بالتأكيد أن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد فسوف يزدهر كلا الاقتصادين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، افتراضيا، اليوم الاثنين، في افتتاح منتدى الهند للطاقة، الساعي لتعزيز الحوارات المحلية والدولية حول الفرص والتحديات والاستراتيجيات لرسم مستقبل جديد للطاقة. وفق “أخبار 24”.