نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عبدالعزيز بن سلمان: المملكة والهند بلدان متكاملان في مجال الطاقة
26/10/2020   9:31 م

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة والهند بلدان متكاملان في مجال الطاقة

+ = -
729

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية هي أكبر مصدِّر للبترول في العالم؛ وإن الهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموًّا في العالم. وبالتالي، فهما بلدان متكاملان فيما يتعلق بالطاقة.

وأضاف أن المملكة تدرك أهمية الاقتصاد الهندي للعالم، ونعلم بالتأكيد أن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد فسوف يزدهر كلا الاقتصادين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، افتراضيا، اليوم الاثنين، في افتتاح منتدى الهند للطاقة، الساعي لتعزيز الحوارات المحلية والدولية حول الفرص والتحديات والاستراتيجيات لرسم مستقبل جديد للطاقة. وفق “أخبار 24”.

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة والهند بلدان متكاملان في مجال الطاقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118611.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.