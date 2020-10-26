وقعت إدارة النصر برئاسة، صفوان السويكت، اليوم الإثنين، عقداً مع شركة الوسائل للدعاية والإعلان لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب)، ليكون الملعب الذي تقام عليه مباريات الفريق في البطولات التي يشارك بها.
ونشرت شركة الوسائل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو، جاء فيه: “الشمس في ملعب الجامعة” مع الإشارة إلى حساب نادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي.
وكانت شركة الوسائل قد حصلت في وقت سابق من شهر يوليو الماضي على حق استثمار الملعب الواقع في شمالي غرب المملكة لمدة عشرة أعوام. وفق “أخبار 24”.
وكان الملعب معقلاً لنادي الهلال غريم النصر منذ بداية عام 2018، قبل انتهاء عقد الإيجار الموقع بين الجامعة وشركة صلة الرياضية.
حيااااااااكم 😍
” الشمس في ملعب الجامعة “💛💙@AlNassrFC #استاد_الجامعة_نصراوي#الوسائل_السعودية https://t.co/O8TYusXzi3 pic.twitter.com/ZaLmyGp2xb
— SMC | الوسائل السعودية (@Saudimedia_sa) October 26, 2020