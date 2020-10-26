“فيفا” يكشف قيمة صفقة انتقال أحمد حجازي للاتحاد

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على انتقال اللاعب المصري أحمد حجازي من نادي ويست بروميتش الإنجليزي إلى نادي الاتحاد، وكشف عن قيمة الصفقة.
وقال “فيفا” عبر حسابه في “تويتر”، إن حجازي البالغ من العمر 29 عاماً، انضم للاتحاد على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، بمبلغ ثلاثة ونصف مليون يورو.
جدير بالذكر أن حجازي بدأ مشواره مع نادي الإسماعيلي المصري، قبل أن يخوض تجربة احترافية غير ناجحة مع فيورنتينا الإيطالي انتقل بعدها للأهلي المصري، وفي عام 2017 انضم لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، قبل أن ينضم مؤخراً إلى الاتحاد. وفق “أخبار 24”.