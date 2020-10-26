تطورات جديدة حول احتجاج النصر ضد “برسبوليس” الإيراني.. تعرف عليها

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن تطورات جديدة بشأن الاحتجاج الذي تقدم به مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفزان السويكت، ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني؛ وذلك بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقالت المصادر، وفقًا لقناة “24 الرياضية”، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرسل اليوم الحيثيات لنادي النصر التي بناء عليها رفض احتجاجه المقدم ضد نادي بيرسبوليس”.
وأوضحت المصادر، أن الفريق القانوني في نادي النصر، بدأ في كتابة مذكرته القانونية لرفعها للجنة الاستئناف داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.
وسقط النصر، بضربات الجزاء (3-5) أمام برسبوليس، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي استضافتها الدوحة.
وبعد المباراة، قدم النصر، احتجاجًا ضد برسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي، من التعاقدات.