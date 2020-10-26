كأس الملك: الأهلي يتسلح بتاريخ المواجهات.. والنصر يبحث عن أول فوز منذ 10 أعوام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم بالمملكة، غدًا الثلاثاء، صوب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، لمتابعة مباراة الأهلي أمام نظيره النصر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة النصر والأهلي، غدًا الثلاثاء، مع المتأهل من مباراة الهلال وأبها، وذلك في نهائي النسخة الحالية من مسابقة كأس الملك.
ويبحث النصر عن فوزٍ لم يتحقق على الأهلي في مسابقة كأس الملك منذ 10 سنوات، حيث كان آخر فوز له في العام 2010 حينما أقصاه من الدور ثمن النهائي، فيما يسعى الأهلي لتخطي عقبة النصر والوصول للنهائي ليكون على بعد خطوة من اللقب.
وتعد هذه المواجهة رقم 15 بين الأهلي والنصر في تاريخ كأس الملك، حيث سبق للفريقين أن التقيا في 14 مواجهة سابقة، ويقف تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس بجانب الأهلي الذي انتصر في 9 لقاءات منها 5 مباريات نهائية، في حين فاز النصر في 5 مواجهات فقط منها مباراتان نهائيتان. وفق “أخبار 24”.
وبدأت مواجهات الفريقين عام 1971، حينما التقوا على نهائي المسابقة وحينها انتصر الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما سعيد غراب والكبش، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين في مسابقة كأس الملك في العام 2016 حينما التقوا على النهائي والذي حسمه الأهلي بفوزه 2-1.