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اخبار رياضية > الاتحاد الآسيوي يُعلن موعد نهائي دوري أبطال آسيا
26/10/2020   9:38 م

الاتحاد الآسيوي يُعلن موعد نهائي دوري أبطال آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم  19 ديسمبر موعدًا للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها الجارية.

وذكرت قنوات الكأس القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن إستاد الجنوب في الوكرة سيستضيف المباراة الختامية.

وتأهل نادي برسيبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية عن فرق الغرب الآسيوي، بينما لم تقم مباريات مجموعات فرق الشرق حتى الآن. وفق “أخبار 24”.

وكان من المقرر أن تقام مباريات مجموعات الشرق الآسيوي في ماليزيا، قبل أن يتم نقلها إلى قطر لتقام خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر بسبب جائحة كورونا.

الاتحاد الآسيوي يُعلن موعد نهائي دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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