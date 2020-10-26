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اخبار رياضية > كواليس مثيرة.. أحمد حجازي يفجر أزمة بين مسؤولي “وست بروميتش” ومدرب الفريق
26/10/2020   9:39 م

كواليس مثيرة.. أحمد حجازي يفجر أزمة بين مسؤولي “وست بروميتش” ومدرب الفريق

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك بوادر أزمة بين مجلس إدارة نادي وست بروميتش ألبيون المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومدرب الفريق الأول لكرة القدم، سلافن بيليتش، بسبب انتقال المصري أحمد حجازي إلى الاتحاد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الصفقة التي عُرضت على إدارة وست بروميتش ألبيون، من جانب الاتحاد، لم يستطيعوا رفضها قبل إغلاق باب القيد في المملكة، حيث سيحصل النادي الإنجليزي على 4 ملايين جنيه إسترليني مع توفير راتب اللاعب السنوي وقيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضحت الصحيفة، أن مدرب الفريق بيليتش شعر بصدمة بعدما علم بأنباء رحيل حجازي إلى المملكة دون معرفته ما جعله حزينًا للغاية، لأنه كان يحتاج للإبقاء على جميع اللاعبين أصحاب الخبرة مع وست بروميتش في ظل مشوار الفريق الصعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر ما أثار غضب بيليتش، أن حجازي رحل قبل 24 ساعة فقط من مواجهة برايتون، المقررة مساء اليوم الإثنين، حيث كان من المتوقع أن يعتمد عليه المدرب أساسيا.

كواليس مثيرة.. أحمد حجازي يفجر أزمة بين مسؤولي “وست بروميتش” ومدرب الفريق

اخبار رياضية
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