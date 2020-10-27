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أخبار محلية > ببراءة الأطفال.. طالبة في المرحلة الابتدائية تصف تجربتها اليومية مع منصة مدرستي
27/10/2020   6:57 ص

ببراءة الأطفال.. طالبة في المرحلة الابتدائية تصف تجربتها اليومية مع منصة مدرستي

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نشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم (الإثنين)، مقطع فيديو لطالبة في المراحل الأولى بإحدى المدارس الابتدائية بجدةـ وثّقت فيه وصفاً لتجربتها اليومية مع منصة مدرستي.

وعبّرت الطالبة صبا عبد الله الغامدي عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد، مشيرةً إلى أنها تمكّنت من متابعة دروس اللغة العربية والإملاء عبر المنصة.

كما أشارت إلى أن هذه المادة هي مادتها المفضلة، والتي تشرحها عن بعد المعلمة هاجر الحمزي، والتي سهّلت لطالباتها دروس الإملاء عبر منصة مدرستي التي توفّرها الوزارة. وفق “أخبار 24”.

ووجّهت الطالبة الشكر للمعلمة هاجر الحمزي، لافتةً إلى أن المنصة تمكّنها من التواصل مع معلماتها وصديقاتها وحل الاختبارات والواجبات في جميع المواد التعليمية المقررة.

ببراءة الأطفال.. طالبة في المرحلة الابتدائية تصف تجربتها اليومية مع منصة مدرستي

أخبار محلية
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