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أخبار محلية > رئيس “هيئة الأرصاد” يوضح الاستعدادات لمواجهة كارثة “خزان صافر”
27/10/2020   7:00 ص

رئيس “هيئة الأرصاد” يوضح الاستعدادات لمواجهة كارثة “خزان صافر”

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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس علي الغامدي، إن هناك محاكاة وتمارين تقوم بها الهيئة ضمن خطط وطنية للاستجابة لما قد يحدث بشأن خزان صافر الموجود في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة.

وأوضح – في مداخلة على قناة العربية – أن هناك استعدادا دائما لدى الهيئة لأي حوادث تقع هناك، كما أن ذلك الاستعداد يظهر قدرة المملكة على حماية الشواطئ ذات الحساسية والأهمية البيئية.

واستعرض الغامدي تميز المناطق الساحلية في المملكة على البحر الأحمر والجزر، مثل جزر فرسان التي تعد من أفضل المناطق السياحية، وتتميز بغناها بالثروة السمكية والشعب المرجانية، وهي محط أنظار الزوار والسائحين. وفق “أخبار 24”.

وتُعد الباخرة صافر- والتي تحولت إلى خزان عائم لاستقبال وتصدير النفط – قنبلة عائمة جرّاء تسرب النفط منها، ورفض ميليشيا الحوثي إجراء صيانة لها.

رئيس “هيئة الأرصاد” يوضح الاستعدادات لمواجهة كارثة “خزان صافر”

أخبار محلية
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