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أخبار محلية > مصادر تكشف تفاصيل واقعة فقدان سيارتين تابعتين لـ “تعليم شقراء”
27/10/2020   7:01 ص

مصادر تكشف تفاصيل واقعة فقدان سيارتين تابعتين لـ “تعليم شقراء”

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كشفت مصادر عن معلومات كانت سبباً واضحاً في واقعة فقدان سيارتين تابعتين لإدارة التعليم بمحافظة شقراء التي حدثت قبل أكثر من شهر، مبينةً أنه تم العثور على إحدى المركبتين مع أحد الموظفين بعد الإبلاغ عن فقدانها بيوم واحد.   

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات المهتمة بالقضية لفت انتباهها وجود إهمال في تسليم واستلام المركبات في إدارة التعليم، مبينةً أن الإدارة ليس لديها علم بالأشخاص المسلّمة لهم السيارات.   

وأضافت أن المركبتين لم تسجلا في عهدة أي موظف ولا يوجد سجل لاستلامهما، إضافة إلى عدم وجود كاميرات مراقبة في المستودع المركزي، مشيرةً إلى أن هذه الأمور كانت سبباً في فقدان مركبتي الإدارة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم تعليم شقراء فيصل المرجان، أن الإدارة والجهات الأمنية المختصة تباشران التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.   

يُشار إلى أن إدارة تعليم شقراء كانت قد تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية قبل أكثر من شهر أبلغت فيه عن فقدانها سيارتين من السيارات التابعة لها خلال 6 أيام. 

مصادر تكشف تفاصيل واقعة فقدان سيارتين تابعتين لـ “تعليم شقراء”

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