يحتوي على أكثر من 600 محل.. سوق الجوهرة بالرياض مهدد بالإزالة وسط تخوف المواطنات العاملات

سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على سوق الجوهرة النسائي الذي يتوسط أسواق “حجاب” أحد أكبر الأسواق النسائية في الرياض، مبيناً أنه يحتوي على أكثر من 600 محل تعمل بها مواطنات سعوديات من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح التقرير الذي نشرته قناة “الإخبارية”، أن النساء العاملات في السوق أغلبهن كبيرات في السن ويعملن في المشغولات اليدوية وتزايدت الضغوط عليهن نظراً لتخوفهن من إزالته، مشيراً إلى أن السوق كان مخصصاً منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عاماً لدعم النساء الأكثر احتياجاً من قبل رجل الأعمال حجاب بن نحيت.
وشكت إحدى السيدات أنها ليس لها عائل أو مصدر رزق إلا من خلال هذا السوق، فيما طالبت أخرى بضرورة تدخل الجهات المختصة ودعمهن مادياً والوقوف بجانبهن حتى لا يُغلق السوق. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال عبدالله حجاب بن نحيت إن والده – رحمه الله – عند إنشاء سوق “حجاب”، وضع مكاناً مناسباً داخل السوق لبسطات النساء وبدون مقابل، متمنياً عدم إزالته والعمل على تطويره.
فيديو | سوق الجوهرة في #الرياض مهدد بالإزالة وسط مخاوف مواطنات كبار سن بانقطاع مصدر رزقهن #الإخبارية pic.twitter.com/0y9iRa163j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2020