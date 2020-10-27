الأمير عبدالرحمن بن خالد: دراسة لإنشاء مصنع “لحوم الإبل وجلودها” بالتقنيات الحديثة

أكد ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، أنه يجري إعداد دراسة استراتيجية لمصنع “لحوم الإبل وجلودها”، بالتقنيات الحديثة، وتأسيس شركة استثمارية لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح الأمير عبدالرحمن أنه جرى التوقيع مع مكتب للدراسات الاستشارية لإعداد دراسة إستراتيجية شاملة لأول مصنع للحوم الإبل وجلودها بالتقنيات الحديثة في مرحلته الأولى، وهناك عدة لقاءات تم الترتيب لها مع رواد الأعمال في الرياض والقصيم لتأسيس شركة استثمارية لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم النظر كذلك في دراسة المرحلة الثانية المتضمنة إنشاء مصنع يختص بألبان الإبل ومشتقاتها، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الإبل من القيادة الرشيدة شكّل صمام أمان للاستثمارات في القطاع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الدعوات التي أطلقها رئيس مجلس رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، وإقرار التنظيمات التي جعلت المستحيل ممكنًا، هي أهم وقود لهذا الائتلاف الذي يضم الكثير من رواد الأعمال، حيث تشهد أسواق الإبل حراكاً اقتصادياً كبيراً دفع كثيرا من رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الإبل لكونه قطاعاً ريادياً واعداً.