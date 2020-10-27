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أخبار محلية > “الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض
27/10/2020   12:47 م

“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض

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شرعت وزارة الصحة في المشروع التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أقسام الأشعة بعدد من المستشفيات في منطقة الرياض، منها مستشفى الأرطاوية، ومستشفى الملك خالد في المجمعة.

وتضمنت قائمة المستشفيات التي حددتها الوزارة كنموذج للمشروع التجريبي، وفقا لـ”الوطن”، مستشفى اليمامة، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الدوادمي.

وتستهدف الوزارة من المشروع تحسين جودة التصوير الطبي المقدم للمواطنين، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعملية التأهيل الخاص بالمتنافسين لاختيار المشغل، أو تحالف المشغلين لتنفيذ المشروع. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض

أخبار محلية
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