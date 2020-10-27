“البلطان”: بداية الموسم مرضية.. وسننافس على البطولة العربية وكأس الملك

أكد رئيس الشباب، خالد البلطان، أن صفقة الأرجنتيني “إيفر بانيجا”، القادم من إشبيلية الإسباني، ستزيد شعبية النادي حول للعالم، واعتبره إضافة قوية للكرة السعودية.
وأضاف البلطان، أن ناديه جلب 4 محترفين أجانب “سوبر”، و10 لاعبين محليين، قائلًا: “هذا ميركاتو صيفي تاريخي لنا، لا أعتقد أننا سننافس على الدوري، بل على بطولات ككأس الملك والبطولة العربية”.
ووصف بداية الموسم بـ”المرضية” لناديه، وطالب الجماهير بالصبر، فعلاج النواقص يحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرًا إلى أن بناء الفريق كان دون دعم إضافي، وأن ناديه لا يتلقى سوى الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة.
وشدد على أن هدفه تحقيق التوازن المالي مع المداخيل، موضحًا أنه حقق 65% من أهدافه في فريق الشباب، وأنه يحتاج إلى فترتين رئاسيتين لاستكمال خططه، مؤكدًا أن بعض مطالبات الجمهور واقعية. وفق “أخبار 24”.
وكان الشباب قد ضم متوسط الميدان جمال باجندوح، قادما من فارازدين الكرواتي، وحارس المرمى زيد البواردي بعد رحيله عن النصر، إضافة للاعب المنتخب الأولمبي خالد الدبيش.
كما تعاقد الليوث مع الظهير الأيمن السابق للوحدة فواز الصقور، وقائد فريق الابتعاث السعودي حمد الغامدي، ومتوسط الميدان حسين القحطاني، ونجم الهلال نواف العابد.