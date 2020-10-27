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اخبار رياضية > بالفيديو.. تعرّف على أجمل 3 أهداف في الجولة الثانية من دوري المحترفين
27/10/2020   12:54 م

بالفيديو.. تعرّف على أجمل 3 أهداف في الجولة الثانية من دوري المحترفين

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استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين، على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم (2020-2021)، والتي انتهت جميع مبارياتها السبت الماضي.

واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ألكسندر ميتريتا، في مرمى فريق الوحدة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

كما تم اختيار هدف نجم فريق الباطن حسن شراحـيلي، في شباك نظيره الفيصلي، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، برونو هـنريـكـي، في مرمى فريق الفتح.

بالفيديو.. تعرّف على أجمل 3 أهداف في الجولة الثانية من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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