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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الآسيوي” يستعيد ذكريات “الاتحاد” في دوري الأبطال 2005
27/10/2020   12:56 م

بالفيديو.. “الآسيوي” يستعيد ذكريات “الاتحاد” في دوري الأبطال 2005

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استعاد دوري أبطال آسيا، ذكريات مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في منافسات البطولة القارية نسخة 2005، والتي توج بها للمرة الثانية على التوالي.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا، عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة الاتحاد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في ذهاب نهائي البطولة القارية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وعلق الآسيوي: “الزعيم ضد العميد.. في مثل هذا اليوم استضاف العين الإماراتي النادي السعودي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2005 على ملعب طحنون بن محمد، انتهت المواجهة بالتعادل 1/ 1 بعدما سجّل هدف العين علي مسري وتعادل للاتحاد السيراليوني محمد كالون”.وفق “أخبار 24”.

وتألق فريق الاتحاد، في مباراة الإياب ضد نظيره بنادي العين الإماراتي، ونجح في الفوز عليه برباعية مقابل هدفين، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2005 للمرة الثانية على التوالي.

بالفيديو.. “الآسيوي” يستعيد ذكريات “الاتحاد” في دوري الأبطال 2005

اخبار رياضية
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