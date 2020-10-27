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أخبار محلية > شاهد.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي افتراضي لطلاب الصفوف الأولية
27/10/2020   7:19 م

شاهد.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي افتراضي لطلاب الصفوف الأولية

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حوّل أحد معلمي مدرسة عمرو بن العاص بمدينة الرياض، مجلس بيته، إلى فصل افتراضي لطلاب الصفوف الأولية، بهدف إيصال وتسهيل الرسالة التعليمية لهم.

وأطلق المعلم ناصر أبو حيمد لقب “فارس” على كل طالب من طلابه، مستهدفاً تحسين مستواهم الدراسي من خلال تقديم دروسهم التعليمية بشكل مبسط بالاستعانة بالصور والرسومات وبعض الأساليب التي تجذب انتباه الأطفال.

وذكر المعلم خلال مداخلة له بقناة “الإخبارية”، أن مرحلة التعليم للصفوف الأولى تعد صعبة؛ لذلك حاول تسهيلها مستعينا ببرنامج “تيمز” للتواصل مع طلابه بجانب الاستفادة مما طرحته الوزارة في منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.

وأشاد أبو حيمد بمنصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم، مثمناً تعاون الأهالي معه، وكذلك الجهود التي يبذلها مكتب الإشراف التربوي بمنطقة الرياض، والهيئة التعليمية الإدارية في مدرسته مع الطلاب.

شاهد.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي افتراضي لطلاب الصفوف الأولية

أخبار محلية
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