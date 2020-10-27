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أخبار محلية > “موفقة يا لولو”.. هكذا تفاعل وزير الثقافة مع مشاركة سعودية في أسبوع الموضة بنيويورك
27/10/2020   7:19 م

“موفقة يا لولو”.. هكذا تفاعل وزير الثقافة مع مشاركة سعودية في أسبوع الموضة بنيويورك

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تفاعل وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان مع مشاركة المصممة السعودية لولو المهنا أبا الخيل في أسبوع الموضة بمدينة نيويورك الأمريكية 2020.

وأعربت أبا الخيل عن فخرها بتمثيل المملكة في هذا المحفل قائلة: “فخورة لكوني سعودية ومشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك 2020″، مستعرضة عددا من الموديلات التي عرضتها خلال العرض.

وعلَّق فرحان على المشاركة في أحد أشهر محافل الموضة على مستوى العالم، قائلًا: “موفقة يا لولو”.

وفق “أخبار 24”.

“موفقة يا لولو”.. هكذا تفاعل وزير الثقافة مع مشاركة سعودية في أسبوع الموضة بنيويورك

أخبار محلية
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